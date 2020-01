IL PROGETTO

Sono state presentate le carte di pagamento in Braille emesse dal Gruppo bancario Bper, primo in Italia a rendere disponibile questo importante progetto, concepito per garantire una maggiore accessibilità per le persone che presentano disabilità visive. Il progetto si è definito grazie al contributo degli specialisti della Banca di Sassari, società del Gruppo Bper attiva nel presidio della monetica, e con il supporto di Idemia Italy, leader mondiale nella fornitura di prodotti e servizi tecnologicamente avanzati nel mondo dei pagamenti. Bper Banca, peraltro, già da qualche tempo offre alla clientela ipovedente e non vedente strumenti specifici per effettuare online operazioni: all'interno dell'internet banking è predisposta la possibilità che software specifici leggano quanto appare sul monitor o sul display e lo descrivano attraverso una sintesi vocale.

«Bper Banca da sempre è impegnata nella promozione di iniziative ad alto impatto sociale - dice Giancarlo Guazzini, neo responsabile della Direzione Territoriale Triveneto di Bper Banca, cui fanno capo circa sessanta filiali -, attraverso progetti di inclusione finanziaria e accessibilità. Siamo costantemente all'avanguardia nell'azione volta ad avviare applicativi tecnologici in grado di consentire la piena partecipazione nella società delle persone con difficoltà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA