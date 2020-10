IL PROGETTO

ROMA L'Italia accorcia le distanze in Europa nei servizi di pagamento, sempre più evoluti dal punto vista tecnologico. Dopo mesi di trattative e di stop and go, stasera sul tavolo dei consigli di Nexi e di Sia finirà la delibera di fusione tra i due player: tecnicamente dovrebbe essere sottoscritto un Memorandum of understanding (Mou) che definirà il percorso per la creazione del polo italiano dei servizi finanziari digitali. Dovrebbe essere Nexi, quotata in borsa, ad incorporare Sia, in un'operazione dove Cdp, di quest'ultima principale azionista diretto e indiretto (con Poste tramite Fsia investimenti) con l'83,12%, avrebbe circa il 28-29% della combined entity, mentre Mercury Uk Holdco (veicolo di Bain, Advent, Clessidra) ha il 33,46% di Nexi e Intesa Sp il 10,49%. Il nuovo campione nazionale delle carte e dei pos andrebbe ad insidiare il colosso francese Wordline che a febbraio ha acquisito il connazionale Ingenico Group per 7,8 miliardi.

Arriva al traguardo un'integrazione molto sensata dal punto di vista industriale visto il piano del governo di spingere sull'uso delle carte e dei dispositivi di nuova generazione per gestire le transazioni e scoraggiare il contante (cashless), ma travagliata nella sua fattibilità operativa. I due cda erano già stati allertati per giovedì 24 settembre, ma sconvocati a ridosso. Poco prima del lockdown, Sia era protesa verso la quotazione in borsa sulla base di una forchetta di 4-5 miliardi. Ai prezzi di mercato di due giorni fa, Nexi capitalizzava 10,6 miliardi. L'estensione del contratto con Unicredit è stato un prerequisito fondamentale per spianare la strada alle nozze nei pagamenti digitali, considerando che a partire dal 2019, P4cards, la società che Piazza Gae Aulenti ha rilevato da Sia in queste attività e ha dato luogo al rapporto commerciale ora prorogato, ha generato circa 170 milioni di ricavi, pari al 23% del fatturato consolidato, e 45 milioni di utile operativo.

Il mercato guarda da tempo a questa integrazione. Il razionale industriale è il segreto per reagire alle attuali dinamiche competitive internazionali, con la creazione di un forte campione nazionale nell'infrastruttura finanziaria. Da una simulazione di Mediobanca Securities di maggio, gli analisti avevano ipotizzato 110 milioni di sinergie e un deal tutto in azioni con un incremento degli utili del 7-17% nel 2022, a seconda della valutazione di Sia. In uno scenario di M&A, a seconda del multiplo pagato per Sia e supponendo che l'entità risultante dalla fusione sarà valutata agli stessi multipli adottati per la valutazione stand-alone, ha scritto Mediobanca nel report la valutazione peer-based indica un range di 18-21 euro per azione, un upside del 40% circa rispetto alla nostra valutazione stand-alone di Nexi.

Quanto alla governance, sembra scontato che la grande Nexi sia guidata da Paolo Bertoluzzo, con un ruolo per Massimo Sarmi che di Sia è vicepresidente con deleghe sulle strategie e ha esperienze passate notevoli da mettere a fattor comune dell'integrazione.

