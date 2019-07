CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROGETTOMESTRE (VENEZIA) Il Veneto si candida al ruolo di apripista per l'industria 4.0 in Italia. Ci crede Confindustria regionale che ieri ha pubblicato il nuovo sito internet dedicato al progetto I 100 luoghi di industria 4.0: un portale che geolocalizza i primi living lab, luoghi del Veneto in cui si può venire in contatto con le realtà e le esperienze più innovative. LE ATTIVITÀSono già 17 le attività individuate e presentate nel sito. C'è, per esempio, Comunian Vini di Padova, che ha voluto alleggerire il lavoro dei suoi...