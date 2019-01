CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOMESTRE presentati alle aziende i progetti degli studenti di Venezia e Padova per l'internazionalizzazione raccolti dal programma New #TourPMI di Banca Ifis. Dall'e-commerce per i giocattoli musicali, che negli anni 80 hanno diffuso il brand Bontempi in ogni casa, agli arredi da ufficio ergonomici fino alle campagne virali su social e partnership con istituti di design cinesi. Lanciato lo scorso ottobre, nella sua seconda edizione, il percorso di New #TourPMI ha creato 22 link tra altrettante aziende clienti di diverse filiere...