IL PROCESSOVICENZA Un'udienza supplementare, un recupero per rimettere in pari un processo che ha rischiato di ricominciare da zero. Quello andato in scena ieri mattina al tribunale di Vicenza, nell'ambito del processo per il crac della Banca Popolar di Vicenza, è stato un appuntamento obbligato dopo che il giudice Lorenzo Miazzi aveva abbandonato il procedimento perché era stata accolta la sua istanza di astensione. La nuova presidente del collegio giudicante, Deborah De Stefano, che forma il collegio insieme a Elena Garbo e Camilla...