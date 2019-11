CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROCESSOROMA Sette anni per l'ex presidente Giuseppe Mussari, sette e tre mesi per l'ex direttore generale Antonio Vigni, cinque anni e tre mesi per l'ex direttore finanziario Daniele Pirondini, e quattro e otto mesi per l'ex responsabile dell'area Finanza Luca Baldassarri. Pesantissimi i risarcimenti a favore di Consob e Bankitalia Si chiude così, a Milano, il processo sulle operazioni realizzate dagli ex vertici di Monte dei Paschi di Siena per coprire il buco provocato dall'acquisizione di Antonveneta. Pesantissime le accuse che vanno...