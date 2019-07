CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOMESTRE Ultima udienza prima della pausa estiva (si ricomincerà il 12 settembre) e ultima volta nell'aula bunker di Mestre per il processo sul crac della Banca Popolare di Vicenza. Ieri sono stati ascoltati in particolare un ex capoarea della BpVi, Alessandro Lunardi, che ha raccontato come una baciata fosse stata sottoscritta anche da Enrico Marchi e Andrea De Vido, all'epoca coppia affiatata alla guida di Finint che controlla Save e quindi l'aeroporto di Venezia: «700mila euro a testa, un favore che fu chiesto dalla banca in...