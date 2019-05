CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOMESTRE L'imputato Gianni Zonin si presenta a sorpresa al processo di Popolare Vicenza e si siede in prima fila con quello che era uno dei pochi suoi critici in cda, l'ex consigliere Giuseppe Zigliotto, anche lui a giudizio in aula bunker a Mestre. A quasi quattro anni dalle sue dimissioni dopo 19 ininterrotti di presidenza, Zonin ai cronisti racconta la sua verità: «Il cda non sapeva delle baciate, la Popolare di Vicenza era una banca cooperativa che ha sempre cercato di fare credito al territorio, anche dopo la crisi del 2008»,...