MESTRE È stato il grande accusatore, colui che all'indomani dell'apertura dell'inchiesta sulla Banca Popolare di Vicenza ha puntato il dito contro tutto e tutti, pur essendo di quella banca uno dei vicedirettori: ieri Adriano Cauduro, ex numero 2 di BpVi, si è presentato all'udienza del processo che si volge nell'aula bunker di Mestre per confermare o meno ciò che aveva raccontato ai magistrati nel corso di ben 5 interrogatori. Ma chi si aspettava fuoco e fiamme è rimasto deluso.

Di fatto, Cauduro ha descritto una banca che improvvisamente, nell'autunno 2014 in seguito agli stress test della Bce superati a stento, sbanda paurosamente e finisce in testacoda. Con una spaccatura improvvisa tra l'allora DG Samuele Sorato e il Presidente Gianni Zonin.

Tutto nasceva, secondo Cauduro, da «obbiettivi strategici di budget che negli ultimi anni erano diventati sempre più irraggiungibili. Nelle riunioni a porte chiuse i manager erano concordi nel ritenere gli obbiettivi irrealistici, ma poi ciascuno operava come credeva per raggiungerli». Un clima surreale, fuori controllo, in cui «non c'erano grandi rapporti umani in banca, ognuno si occupava solo del proprio ambito; ma questo - sostiene Cauduro - era frutto di una precisa strategia di Sorato che non voleva che altri oltre a lui avessero un rapporto diretto con Zonin. Con Sorato non si poteva più ragionare, la situazione è diventata ingestibile».

Chi si attendeva che Cauduro puntasse il dito contro Zonin, è rimasto deluso: il vero bersaglio delle sue accuse è stato l'ex Dg, di cui lui era uno dei vice. «Certo, fatico a pensare che una figura come Zonin non avesse compreso che la conversione del prestito obbligazionario e gli aumenti di capitale ripetuti non comportassero dei problemi».

Sorato - sostiene Cauduro - diceva che facevano tutto gli altri vicedirettori Piazzetta e Giustini, e il presidente era «a conoscenza di tutto»: «Ma non so se lo dicesse perché era così o per coprirsi le spalle; non sono in grado di sapere se quello che diceva era vero o no».

Ma quando, tra aprile e maggio 2015 le verifiche della Bce fanno emergere baciate, fondi lussemburghesi e lettere di riacquisto delle azioni, Cauduro rompe gli indugi e contatta Zonin tramite l'ex vicepresidente di Banca Nuova Paolo Angius: lo incontra la mattina del 30 aprile, e «non mi ha dato l'impressione di essere a conoscenza di chissà che cosa: mi ha detto che non sapeva nulla dei fondi e solo da qualche giorno avev scoperto la storia delle lettere di riacquisto, quando aveva ordinato all'altro vicedirettore Giustini di consegnarle agli ispettori».

La lista dei testi chiamati dalla procura si è sostanzialmente esaurita, e dopo la prossima udienza dell'11 febbraio è probabile che si concludano le deposizioni in 18. Poi, dopo una settimana di sospensione concessa dalla giudice, inizierà la sfilata dei testi chiamati dalle difese: il primo sarà, il 27 febbraio, l'unico consigliere di amministrazione finito a processo, Giuseppe Zigliotto.

