NEW YORK Un'altra giornata negativa per i mercati globali, tutti in discesa dietro al tracollo del prezzo del petrolio. Il barile di greggio texano, contratto di giugno, in serata ieri ha perso ancora il 7% a 13,36 dollari rispetto all'apertura di giornata e ha trascinato con se gli indici di borsa di tre continenti. Il timore diffuso è che i tempi di riapertura delle economie bloccate dal coronavirus possano essere molto più lunghi delle aspettative, come ha segnalato ieri l'Organizzazione mondiale per la sanità, e che il calo della domanda di combustibili sia destinato a durare. Il presidente Trump ha recepito il clima di drammatica urgenza, e ha twittato: «Non abbandoneremo le nostre egregie industrie del petrolio e del gas naturale. Ho già dato ordine ai ministri dell'Energia e del Tesoro di assicurare il sostentamento del settore e di chi ci lavora nel lungo termine».

Ieri era il primo giorno di scambi in borsa per i contratti di consegna del greggio a giugno, e i traders si sono trovati di fronte a un problema che sta diventando cronico: il volume di petrolio estratto è del 30% superiore all'attuale domanda. Gli investitori comprano all'inizio di un nuovo ciclo con un singolo contratto la promessa di ricevere tra quaranta giorni 1.000 barili di greggio. Il punto di incontro tra domanda e offerta determina il prezzo di giornata. Lunedì questo punto di sottile equilibrio è esploso con le conseguenze di portata storica che abbiamo visto: il prezzo è sceso di 37 dollari sotto lo zero. Era l'ultimo giorno utile per disporre dei contratti di consegna a maggio. La quasi totalità dei produttori aveva già piazzato i quantitativi, e sulla piazza c'erano solo gli investitori che avevano comprato un mese e mezzo fa con la speranza di vedere il prezzo salire, e realizzare un profitto. Il petrolio non è oro e nemmeno grano: per conservarlo occorrono costosi impianti di stoccaggio, o altrettanto esose rate di affitto da pagare a chi si offre di ospitarlo. Le regole del mercato del Wti texano impongono che chi compra è obbligato a ricevere il prodotto, e gli investitori si sono trovati all'angolo: custodire decine di migliaia di barili nella vasca da bagno di casa, o cedere i contratti a qualsiasi costo, compreso quello perdere la cifra pagata per l'acquisto, e addirittura offrire 37 dollari a barile a chi si sarebbe occupato di liberarli dall'ingombro. La svendita non ha avuto dimensioni colossali. La borsa in fondo ha trattato solo un quarto dei contratti che normalmente vede scambiare in un giorno. Ma l'effetto sulla valutazione del greggio è stato devastante. Ieri all'apertura del nuovo ciclo le consegne a luglio sono state valutate a 21,80 dollari, e quelle di agosto a 24,75 dollari. Nessun produttore al mondo realizza profitti con questi prezzi, eppure tutti continuano a pompare in eccesso, perché non possono permettersi di rinunciare al flusso di contante.

Negli Usa una miriade di società indebitate fino al collo sta per portare i libri in tribunale. Trump propone che il Tesoro paghi i petrolieri per chiudere i rubinetti, un operazione rischiosa per l'esito della futura riapertura, e in ogni caso molto costosa. Ma anche l'Arabia Saudita e la Russia tremano di fronte all'attuale andamento dei prezzi. A soli nove giorni dal summit Opec + che aveva deciso un taglio di produzione per il primo di maggio di 9,7 milioni di barili al giorno, l'accordo è già fallito. Ieri il tentativo di confermarlo e di anticipare la data, ha raccolto l'adesione di solo una manciata di attori di secondo piano tra i paesi produttori più poveri.

