Il presidente di Intesa, Gros Pietro: «Nordest area importante per noi»

CREDITOPADOVA Il presidente di banca Intesa Gian Maria Gros-Pietro a Padova incontra autorità e imprenditori e ribadisce l'importanza della regione per il primo gruppo italiano. Rinnovata la partnership con Medici con l'Africa Cuamm per il Sud Sudan. Nel 2018 il Fondo di Beneficenza dell'istituto ha erogato circa 12 milioni per progetti a carattere sociale, oltre l'87% degli interventi in italia.«Il Nordest rappresenta per il nostro Gruppo un territorio importante a cui dedicare un'attenzione particolare svolgendo a pieno il nostro ruolo di...