Il polo di Save sfiora i 18 milioni di passeggeri, ottimismo sul 2019

I NUMERIMESTRE Da 43 mesi l'aeroporto intercontinentale di Venezia continua a crescere, e da 31 quello di Verona. Sono i dati salienti del Polo aeroportuale del Nordest per il 2018, che risponde così alla concorrenza degli altri scali: chiudendo il 2018 con 17 milioni e 961 mila passeggeri, in crescita del +8,9% sull'anno precedente. Al di là del Marco Polo e del Catullo, tutti gli altri numeri relativi anche allo scalo di Treviso sono in salita; unico neo nel bilancio di fine anno è il D'Annunzio di Brescia-Montichiari che, dedicato alle...