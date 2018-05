Il Pil tiene, la crescita all'1,4% migliora anche l'occupazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DATIROMA Mai così tante persone al lavoro da dieci anni a questa parte ma in un contesto nel quale l'Italia, seppur in ripresa, deve registrare una frenata della propria crescita economica. Paese in chiaroscuro nelle valutazioni statistiche dell'Istat. Secondo i dati diffusi ieri, il tasso di occupazione a marzo ha raggiunto quota 58,3%, sul livello massimo dal 2008, con 62 mila occupati in più rispetto a febbraio (+0,3%). Un'ottima notizia (anche se la disoccupazione resta inchiodata all'11%), resa però più amara dalle stime sul Pil,...