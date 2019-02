Il Pil si avvicina allo zero: Fitch e Prometeia tagliano le stime

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE PREVISIONIROMA L'agenzia di rating Fitch ha tagliato le stime di crescita dell'Eurozona nel 2019 dall'1,7% all'1% sottolineando come «negli ultimi mesi i dati sull'attività economica dell'Eurozona si sono deteriorati in modo più drastico che in altre parti del mondo». L'Italia è il Paese che frena di più, con le previsioni sul Pil ridotte dall'1,1% allo 0,3%, assieme alla Germania (dall'1,7% ad appena sotto l'1%). Per la Francia la revisione è dall'1,7 all'1,4% e per la Spagna dal 2,3 al 2,1%. Secondo gli analisti «il rallentamento...