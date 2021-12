IL PIANO

ROMA Parte la riscossa di Unicredit, quasi fosse una sfida a Intesa Sanpaolo: 16 miliardi tra dividendi e buy back, 1,1 miliardi di ricavi in più a quota 17 miliardi (+ 2% l'anno), 500 milioni di costi in meno a 9,4 miliardi, un rapporto costi/ricavi sotto il 50% e un risultato netto a tendere di 4,5 miliardi (+ 10% l'anno). Obiettivi ambiziosi che Andrea Orcel ha messo nero su bianco nel suo primo piano strategico 2021-2024 Unicredit Unlocked (Unicredit sbloccato), illustrato ieri mattina, per «liberare il potenziale». E senza intaccare il capitale, dove Gae Aulenti prevede una generazione organica di circa 150 punti base l'anno grazie a una crescita della redditività (Rote al 10% nel 2024) e a un modello a basso assorbimento di capitale mantenendo un Cet1 Ratio del 12,5-13%. Piazza Affari ha subito apprezzato, proiettando il titolo in alto per chiudere a 12,8 euro (+ 10,8%).

«Il nuovo piano fissa gli imperativi strategici e gli obiettivi finanziari del nostro percorso verso una nuova stagione di crescita e creazione di valore», è il riassunto di Orcel davanti agli analisti. «Stiamo investendo nel settore del digitale, dei dati e nel nostro business, riportando i clienti al centro - ha proseguito il banchiere romano -, definendo un nuovo modo di lavorare per i nostri dipendenti e perseguendo un modello a basso assorbimento di capitale con la sostenibilità integrata a tutti i livelli. Con questa strategia otterremo rendimenti significativamente più elevati e in progressiva crescita per i nostri azionisti, facendo crescere il nostro business e mantenendo una solida posizione di capitale». La forte spinta al digitale, anche nella gestione dei dati, prevede investimenti complessivi per 2,8 miliardi a fine piano e con una semplificazione-centralizzazione delle fabbriche prodotto da mettere a servizio di tutto il gruppo: riduzione delle cinque partnership assicurative e integrazione delle due piattaforme informatiche con Amundi.

Sulla politica redistributiva, Unicredit prevede di erogare quest'anno 3,7 miliardi, con un dividendo cash pari al 30% dell'utile netto sottostante e buyback per la parte restante. Cedola che nel 2022 salirà al 35% dell'utile netto, mentre per gli anni seguenti sarà di «almeno il 35%» con la parte restante in riacquisto di azioni proprie. Il target ambizioso di oltre 17 miliardi di ricavi al 2024, prevederà una crescita media annua (cagr) del 2%, e del 4% per le commissioni. La strategia di Orcel è stand alone. «Non escludo e non pianifico m&a», ha detto il banchiere. Le acquisizioni si possono valutare se rispondono alla strategia della banca e i «criteri sono l'idoneità strategica, aiutarci nel Rote, negli obiettivi di distribuzione e rafforzare il business». «Sarebbe prematuro e speculativo commentare su una soluzione di sistema per Mps».

ASSUNZIONI PER IL DIGITALE

Per sostenere il digitale, sono previste 2.100 assunzioni, più 1500 per il business, tra cui 900 in Italia. Orcel non ha rivelato gli esuberi («prima voglio parlare con i sindacati). «Da Orcel un vero piano di rilancio», è il commento di Lando Sileoni, leader della Fabi.

r. dim.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA