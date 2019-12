IL PIANO

PADOVA Distilleria Bonollo: sette milioni d'investimento per un nuovo magazzino completamente automatizzato per imballaggio e stoccaggio di prodotti a Mestrino (Padova). Un'operazione finanziata da Intesa Sanpaolo con la garanzia di Sace Simest, il polo dell'export e dell'internazionalizzazione del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti. Lo sviluppo del sito di Mestrino è finalizzato alla crescita delle vendite dei distillati e delle grappe Bonollo sui mercati internazionali.

«Grazie al sostegno di Sace Simest e Intesa Sanpaolo - ha detto il presidente Bruno Bonollo - siamo riusciti ad ampliare e ad implementare strumentazioni all'avanguardia tecnologica nell'area di stoccaggio e di gestione logistica del nostro stabilimento di Mestrino, dove vengono realizzati prodotti inimitabili come la Grappa Of Amarone Barrique. È un contributo importante nel consolidamento di un vantaggio competitivo che pone le basi per importanti sviluppi commerciali».

La storica distilleria è stata fondata ed è ancora gestita dalla famiglia Bonollo che, già nella seconda metà dell'Ottocento, sperimentava l'arte centenaria del far grappa sulle colline dell'alto vicentino. L'azienda è localizzata nella provincia di Padova con due stabilimenti: l'impianto di Conselve (Padova), in cui vengono prodotte grappe, acquaviti d'uva e brandy, e la sede di Mestrino, in cui avviene la produzione di liquori e l'imbottigliamento dei distillati aziendali. La quota attuale di prodotti destinati all'export è pari al 18%, ma al termine del prossimo triennio si prevede arriveranno a pesare per il 22%.

AFFIANCATE 3000 IMPRESE

Attraverso le sue sedi nel territorio a Venezia e Verona, Il polo Sace Simest ha già affiancato nei loro piani di crescita esteri più di 3000 aziende del Veneto, mobilitando nel 2018 tra esportazioni assicurate e investimenti garantiti, tra finanziamenti agevolati e partecipazione al capitale circa 1,6 miliardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA