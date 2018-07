Il piano di Tria: tagli per 33 miliardi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SVOLTAROMA Un taglio della spesa pubblica di 33 miliardi di euro in tre anni. Una sforbiciata immediata, con la prossima legge di bilancio, di una decina di miliardi. È questo uno dei tasselli fondamentali del piano del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, per mantenere la barra dritta sui conti pubblici. L'intenzione, resa nota qualche giorno fa alle Commissioni parlamentari, è quella di congelare la spesa corrente primaria nominale. Significa bloccare per i prossimi tre anni le uscite della pubblica amministrazione, al netto degli...