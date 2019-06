«Il Piano B? Fusione per salvare BpVi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PROCESSOMESTRE Il Piano B per risolvere il problema delle baciate e salvare Popolare Vicenza? «Giustini mi disse che l'allora direttore generale Samuele Sorato gli aveva assicurato che dopo l'acquisizione di un'altra banca si sarebbe potuto scambiare le azioni BpVi. E questo mi tranquillizzò, più volte i vertici ci dissero che i finanziamenti ai soci per far comprare azioni della banca servivano ad operazioni di aggregazione: si parlava di Marostica, di Etruria e anche di Veneto Banca».CARTA CONTRO CARTADunque operazioni carta con altra...