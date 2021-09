Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PATTOVENEZIA L'intesa è strategica e promette di essere a lungo termine. Theliso e Givenchy hanno annunciato ieri una partnership di peso. La società di Longarone (Belluno) controllata dal gruppo Lvmh, ha stretto un accordo esclusivo per la progettazione, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione globale delle collezioni di occhiali Givenchy in vendita dal gennaio 2022, una griffe di lusso strappata a Safilo. In stretta...