IL PROGETTOROMA Il Parlamento assume su di sé la gestione degli interventi sui crediti deteriorati delle banche (20 miliardi le sofferenze nette a giugno, secondo Abi) e mette attorno a un tavolo i grandi istituti e le principali società specializzate per elaborare la bozza di iniziativa legislativa. Giovedì 22, alle 17,30 in via San Macuto, presso la Camera si è tenuto un vertice in presenza (ma con alcuni collegati da remoto) guidato da...