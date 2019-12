IL NEGOZIATO

ROMA Non ha sciolto quasi nessun dubbio il ritorno del premier Conte al siderurgico di Taranto il giorno della vigilia di Natale, a quasi un mese e mezzo dalla prima visita. Non che il gesto non sia stato apprezzato. Voleva essere un segnale di impegno e presenza dello Stato nella vertenza e così è stato interpretato. D'altronde, il memorandum di intesa tra i vertici aziendali e i commissari straordinari di Ilva firmato il 20 dicembre poco prima dell'inizio dell'udienza davanti al giudice del Tribunale civile di Milano, è solo il suggello alla volontà delle parti di continuare un negoziato. Che sarà comunque non facile. E in ogni caso condizionato dalla decisione che arriverà tra soli tre giorni del Tribunale del Riesame sull'altoforno 2.

Lunedì 30 dicembre infatti si scoprirà se il ricorso dei commissari straordinari contro lo spegnimento dell'Afo2 imposto dal giudice del Tribunale penale di Taranto (davanti al quale si sta svolgendo il processo per la morte dell'operaio Ilva Alessandro Morricella avvenuta nel 2015) sarà accolto o meno. Le procedure di spegnimento sono già iniziate, ma in questo momento si farebbe ancora in tempo a far tornare l'altoforno in marcia. Se così non sarà, nella grande acciaieria di Taranto, resteranno in funzione solo altri due impianti con una ulteriore riduzione della produzione (al massimo insieme possono arrivare a 3,8 milioni di tonnellate all'anno), cosa che ovviamente complicherebbe ancora di più i negoziati con il governo. Nelle linee guida del nuovo piano industriale si parla infatti di una produzione a regime (nel 2023) di 8 milioni di tonnellate annue, da realizzare attraverso due altoforni tradizionali a ciclo integrale e due forni elettrici . Prima però che gli altoforni elettrici siano realizzati passeranno anni. La conseguenza immediata della conferma dello stop all'Afo2 da parte del Riesame, sarebbe la cassa integrazione straordinaria per 3500 operai.

LE PROSPETTIVE

Di tutto questo il premier Conte non ha parlato (né avrebbe potuto farlo, in realtà) durante il suo incontro in fabbrica. Conte ha però ribadito l'avvio della decarbonizzazione e il fatto che lo Stato «metterà la faccia» nel nuovo piano industriale con la presenza di una o più società pubbliche nel capitale di AmInvestco (la società italiana del colosso ArcelorMittal). Il premier ha anche definito la prospettiva con i franco-indiani la «più concreta per assicurare un futuro in termini di sostenibilità sociale, economico e nel diritto alla salute». Conte ha poi ricordato che il futuro di Taranto non sarà più solo legato all'acciaieria, ma a una serie di altre iniziative varate con il decreto Taranto: «Abbiamo già delle misure approvate, altre le stiamo mettendo a punto. Nel complesso sta venendo fuori una bella risposta per il rilancio di questa città. Sono molto fiducioso, è impossibile che l'Italia non riesca a rilanciare una città».

Gi.Fr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA