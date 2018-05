CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL NEGOZIATOROMA Nessun aumento di stipendio per i dirigenti pubblici se negli uffici che sono chiamati a guidare si registrano tassi di assenteismo troppo elevati. Contemporaneamente sarà applicata una stretta sui concorsi ad personam, in modo tale che l'assegnazione degli incarichi ai capi delle Pubbliche amministrazioni avvenga in modo più trasparente rispetto a quanto accaduto finora. Due novità emerse a poche ore dalla presentazione del prima bozza del nuovo contratto della dirigenza pubblica, oggi sul tavolo della trattativa tra...