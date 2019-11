IL NEGOZIATO ROMA Gli americani di Delta non sono ancora fuori, ma se nei prossimi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL NEGOZIATOROMA Gli americani di Delta non sono ancora fuori, ma se nei prossimi giorni Fs e Atlantia troveranno l'intesa sulla quota da rilevare la cordata per il salvataggio di Alitalia si chiuderà con l'ingresso di Lufthansa. La compagnia tedesca torna dunque in pista e si dice pronta a investire più del vettore statunitense, disposto a mettere nella società italiana solo 100 milioni. La quota precisa non è stata ancora definita ma potrebbe essere fra i 150 e i 200 milioni. L'altro ieri a Milano si sono incontrati l'amministratore...