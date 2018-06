CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il mondo gira velocemente, secondo un principio astrofisico a cui purtroppo l'Italia fatica ad adeguarsi. Prendete l'orizzonte europeo. Su migrazione e asilo il presidente della Commissione, Juncker, ha convocato un summit informale in vista del decisivo Consiglio europeo del 28 e 29 giugno. L'obiettivo era un nuovo accordo a partire dalla chiusura dei confini esterni dell'Ue, la creazione di campi di smistamento in Africa e la possibilità di rimpatrio per i migranti che passano dal paese di arrivo ad uno secondario. L'Italia ha minacciato di...