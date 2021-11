Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SCOMPARSAVastissima eco ha avuto ieri in Friuli Venezia Giulia, in Italia e in diverse parti del mondo, dove sono arrivate le sue etichette, la morte di Roberto Felluga, 63 anni, «il vignaiolo del Collio goriziano che assieme al padre Marco ha costituito un'impresa pilastro del settore», come ha riassunto l'assessore regionale alle Politiche agroalimentari Stefano Zannier, ricordandolo proprio in occasione della Giornata del...