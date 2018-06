Il ministro per il Sud vuole bloccare il gasdotto Tap: «Consumi in calo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ENERGIAROMA Sulla costruzione del Tap, il gasdotto nato per portare, via Italia, il gas azero in tutta Europa, il ministro per il Sud Barbara Lezzi annuncia l'intervento del comitato di conciliazione, l'organismo previsto dal contratto di governo tra Lega e M5S per dirimere le questioni non disciplinate nell'accordo o sulle quali c'è dissenso. La Lezzi, leccese, non ha mai fatto mistero della sua contrarietà all'opera. E ora da ministro per il Sud prova ad accaparrarsi un dossier che, in realtà, sarebbe nelle competenze del ministero dello...