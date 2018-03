Il Ministero dà il via libera alla vendita dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TRASPORTITRIESTE Via libera per la cessione delle quote dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia spa. Lunedì scorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato alla società di gestione il nulla osta alla procedura di gara per cedere il 45% del capitale sociale, con opzione di acquisto di un ulteriore 10%. Il nulla osta deriva, a sua volta, dai pareri favorevoli espressi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Enac.L'ultimo passaggio formale per l'avvio del procedimento di individuazione di un nuovo socio per lo...