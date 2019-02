Il ministero boccia il piano Stefanel

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CRISITREVISO Salvaguardare lo stabilimento Stefanel di Ponte di Piave. A sindacati ed istituzioni locali, si aggiunge ora anche il ministero dello Sviluppo economico. Nella sede del dicastero a Roma, ieri si รจ tenuto un incontro per discutere del piano industriale del gruppo trevigiano dell'abbigliamento: l'azienda, alle prese con una nuova, pesantissima crisi finanziaria, ha presentato domanda di concordato in bianco e ha richiesto la cassa integrazione per 244 dei suoi 253 dipendenti, tra i reparti collegati alla produzione (anche se la...