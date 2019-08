CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MERCATOROMA Neanche il ferragosto ha rallentato le riunioni dei nuovi manager per avviare i programmi di rilancio del ramo gelati della Pernigotti di Novi Ligure. Il marchio Mastri Gelatai è stato infatti appena rilevato da Giordano Emendatori, uno dei big del gelato italiano fino al 2014, quando cedette a un fondo americano la sua Mc3, che nel Riminese fatturava 110 milioni di euro producendo (e vendendo in 120 paesi del mondo) materie prime per gelati. Con Mastri Gelatai, Emendatori spera di raggiungere in pochi anni i 200 milioni di...