Il mercato dell'auto frena in gennaio

VENDITETORINO Parte male il 2019 per il mercato italiano dell'auto. A gennaio il Ministero delle Infrastrutture conta 164.864 immatricolazioni, in calo del 7,55% sullo stesso mese del 2018. Per la prima volta da settembre 2003 - sottolinea l'Anfia - le autovetture diesel, in calo del 31%, perdono la leadership di mercato a favore delle auto a benzina, 45% delle vendite, in aumento del 28%. Crescono anche le alimentazioni alternative (+3,5%), con la sola eccezione del metano.MALE FCAL'anno inizia male anche per Fca che perde il 21,64% con...