IL MENSILELavoro o figli? Le donne non dovranno più scegliere, è l'impegno del premier Draghi. «Intendiamo lavorare in questo senso, puntando a un riequilibrio del gap salariale e a un sistema di welfare che permetta alle donne di dedicare alla loro carriera le stesse energie dei loro colleghi uomini, superando la scelta tra famiglia o lavoro», dice il presidente del Consiglio a MoltoDonna, il mensile domani in edicola gratis con Il...