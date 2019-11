Il manager, il Presidentissimo e l'altra cordata Un divorzio che ha spiazzato i soci e i mercati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RETROSCENAVENEZIA L'Ad Alberto Minali, come il presidente Paolo Bedoni, sono stati confermati nelle loro cariche nell'assemblea della società dell'aprile del 2019. Ieri il sodalizio si è rotto. Perché? Due le possibili spiegazioni di questo giallo finanziario che dovrà essere svelato presto: Cattolica Assicurazioni è infatti quotata in Borsa, ha quasi 18mila soci, è una cooperativa. All'origine del siluramento di Minali potrebbe esserci l'idea di proporre un cambio di natura societaria, la trasformazione da spa in coop. E l'idea di...