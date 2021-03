IL MAGAZINE

ROMA Il Covid ha cambiato il mondo e stravolto le nostre abitudini. Ma cosa succede sotto il peso della pandemia a pensioni e risparmi? Quanto alle pèrima, in vista ci sono assegni più leggeri con tagli fino al 4%, anche se l'età della vecchiaia per lasciare il lavoro non muta. Delle novità per la previdenza parla il magazine MoltoEconomia in edicola domani insieme al Gazzettino e agli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone. La crisi scatenata dall'emergenza sanitaria avrà conseguenze anche sulle pensioni e in particolare su coloro che devono ancora uscire dal mondo del lavoro. Il tonfo dell'economia inizierà a incidere sul calcolo dell'assegno a partire dal 2022, influenzando però solo la quota calcolata con il sistema contributivo: quindi quella maturata dal 2012 per coloro che storicamente si trovano ancora nel sistema retributivo, dal 1996 invece per i lavoratori che sono in quello misto. Intanto il nuovo governo guidato da Mario Draghi guarda al dopo Quota 100 e studia l'ipotesi di consentire l'uscita a 64 anni con 38 di contributi. La misura bandiera della Lega introdotta dall'esecutivo giallo-verde nel 2019 non ha avuto quel successo che qualcuno si attendeva. Le domande sono state di molto inferiori alle aspettative. Ad oggi quelle accolte sono poco più di 267 mila. L'attesa era per quasi il triplo. Nonostante i costi inferiori alle previsioni, il governo tuttavia non è intenzionato a rinnovare il pensionamento con 62 anni e 38 di contributi. Resta quindi il problema di come attenuare lo scalone di 5 anni che si creerebbe lasciando semplicemente scadere quota 100 come previsto a fine anno. E per questo si sta studiando un sistema di uscita più flessibile. Il periodico indaga poi anche la diffusione dello smart-working con la casa che torna al centro e fa ripartire la corsa al mutuo. E fra le misure prese durante l'emergenza ci sarà anche un anno in più per sfruttare i benefici fiscali su Iva e imposta di registro. Molto Economia si occupa inoltre del boom dei mercati cinesi, dove a suonare la carica questa volta saranno anche le donne. Nell'anno della pandemia il paese del Dragone ha superato ogni record tra crescita del Pil, quota dell'export globale, investimenti esteri e dominio sulle rinnovabili. E ora punta su autosufficienza e nuove tecnologie. Con rischi e opportunità per l'Occidente. Intanto a Pechino l'e-commerce ha già travolto i negozi ed è boom di prodotti italiani.

Il periodico indaga poi la crescita inarrestabile, spinta dall'attesa di regole più stringenti per contrastare i cambiamenti climatici, dei permessi per le emissioni di CO2. In un anno il valore è più che raddoppiato arrivando a febbraio a sfondare, nonostante la pandemia, 40 euro a tonnellata. Un livello che potrebbe cominciare a incidere davvero sulle scelte delle industrie. I prezzi per anni infatti sono rimasti talmente bassi da rendere più conveniente acquistare i certificati, invece di investire per inquinare meno. Ora lo scenario cambia e per l'ambiente potrebbe essere la svolta tanto inseguita.

MoltoEconomia intervista poi un protagonista del mondo dell'economia e della finanza. Francesco Trapani, dopo i ruoli di vertice in Bulgari, Lvhm e Tiffany, racconta come è nato il suo nuovo polo degli artigiani del lusso. L'imprenditore romano ha creato la holding Florence: lo scopo è raccogliere le eccellenze tricolori che non hanno dimensione critica per raffforzarle e farle crescere. «Imprese molto flessibili, dobbiamo sostenerle e proteggerle da eventuali fragilità anche finanziarie», spiega Trapani descrivendo le tre acquisizioni già effettuate.

Spazio inoltre per un approfondimento su F2i, il fondo sovrano campione delle reti in cerca di nuove strade. Dopo la svolta avviata a settembre 2014 con l'arrivo alla guida di Renato Ravanelli, il fondo gestisce una piattaforma di venti società che ha accompagnato nella crescita.

