ROMA Ha girato la boa del 2021 tagliando il traguardo dei 90 miliardi di capitalizzazione a Piazza Affari. E anche nell'anno della pandemia ha fatto un balzo da 10 miliardi. Frutto secondo il mercato, della rotta di rafforzamento che Enel, prima tra le Supermajor globali delle rinnovabili, ha imboccato. È la prova di una scommessa vinta dall'ad Francesco Starace. «Gli investitori percepiscono le rinnovabili come un investimento più sicuro ed affidale», dice a colloquio con MoltoEconomia in edicola domani con Il Gazzettino e tutti gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone.

Il magazine scava inoltre tra le pagine del Recovery Plan varato dal Conte bis, mettendo in evidenta i capitoli traditi. Ci sono infatti settori che entrati dalla porta principale sono poi usciti dalla finestra. È il caso, per esempio, del trasporto marittimo. Per la nuova flotta green erano stati previsti inizialmente 3 miliardi di euro finanziati dal Recovery. Ma strada facendo le risorse si sono prima diradate, poi quasi scomparse. E poi c'è l'idrogeno blu, quello prodotto dal gas, con annessi i progetti di cattura e stoccaggio della CO2 nei giacimenti esauriti dell'Adriatico.

Molto Economia si occupa anche delle 110 crisi aziendali che giacciono sui tavoli del Mise. Dall'Ex-Ilva a Whirlpool, da Treofan a Jsw Steel Piombino fino a Termini Imerese. Nonostante la crisi di governo la caccia al cavaliere bianco è aperta.

