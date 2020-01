IL LUTTO

TREVISO Insieme ai fratelli è stato protagonista di un'avventura umana e imprenditoriale emblematica di quel capitalismo familiare che ha forgiato il miracolo economico del Nordest. E poi, in prima persona, ha svolto un ruolo non secondario anche in una pagina di rilievo della storia bancaria veneta (e non solo). Franco Antiga, uno dei titolari delle omonime Grafiche di Crocetta del Montello (Treviso) e storico ex vicepresidente di Veneto Banca, si è spento a 75 anni. Da qualche tempo era malato: ieri pomeriggio l'aggravamento fatale, nella sua casa, attorniato dall'affetto della moglie Alessandra De Faveri (la coppia non aveva figli) e dei fratelli, di cui Franco era il maggiore. Con Silvio, Mario, Carlo e Maria Antonietta, hanno costituito un sodalizio indissolubile, ricordano i familiari, ben oltre l'attività professionale. Come hanno raccontato in occasione della presentazione di un volume sul cinquantennale, tutto è cominciato l'8 agosto del 1968 con l'acquisto di una piccola macchina da stampa d'occasione, due banconi di caratteri e un tagliacarte verde chiaro azionato a mano. Il padre non esitò a ipotecare la casa di famiglia per fornire ai figli il capitale necessario ad avviare il minuscolo laboratorio. Oggi le Grafiche Antiga, poco meno di 200 dipendenti, rappresentano una realtà di spicco nel campo di stampa, grafica ed editoria. A lungo presidente, Franco Antiga ne era tuttora direttore generale. Ha 25 anni, invece, l'altra iniziativa di famiglia: la Fondazione Tipoteca Italiana, che a Cornuda ha dato vita e cura uno dei più importanti musei al mondo del settore.

A differenza dei fratelli, Franco Antiga si era impegnato anche al di fuori dell'azienda: al di là degli incarichi da consigliere comunale nel paese natale e nelle associazioni di rappresentanza del mondo imprenditoriale, il suo nome resta legato a Veneto Banca. Fu proprio lui a guidare il fronte che, nell'assemblea del 1997, si oppose all'acquisizione della Popolare di Asolo e Montebelluna da parte del torinese Sanpaolo. Con la successiva nomina al vertice operativo di un giovane Vincenzo Consoli, da lì partì l'ascesa del gruppo montebellunese. Dell'istituto Antiga è stato numero due, fino all'uscita del cda presieduto da Flavio Trinca nel 2014, agli albori del crack, senza poi essere coinvolto nelle seguenti vicende giudiziarie. Non ancora fissati i funerali: probabilmente saranno celebrati domani a Crocetta del Montello.

Mattia Zanardo

