Le Borse snobbano l'impatto che la crisi del Coronavirus cinese può avere sul segmento del lusso. Ne è prova Kering, che ieri alla Borsa di Parigi ha segnato un +0,33% nel giorno della diffusione dei conti del 2019 e nonostante la società abbia indicato di avere registrato un forte calo delle vendite in Cina negli ultimi dieci giorni. Kering ha annunciato di avere registrato ricavi pari a 15,8 miliardi di euro, in progresso del 16,2% o del 13,3% a tassi costanti. L'ebitda è migliorato del 18,3% a 6 miliardi. L'utile netto si è attestato a 2,3 miliardi, in calo del 37,4% risentendo sia della multa pagata al Fisco italiano, sia del confronto con il 2018 che aveva visto la plusvalenza da 1,1 miliardi legata allo scorporo Puma. L'anno scorso le vendite del gruppo sono andate bene in tutte le aree geografiche, anche in Asia Pacifico dove il rialzo è stato del 20,4% nonostante la grave situazione a Hong Kong. In Europa la crescita è stata del 13,7% in America del Nord del 6,7 e in Giappone del 5,9% nonostante la frenata negli ultimi mesi dell'anno a causa del rialzo dell'Iva. Gucci rimane il marchio di punta: nel 2019 ha registrato vendite per 9,6 miliardi, in progresso del 16,2%, a conferma del trend positivo dell'occhialeria, con i marchi che hanno portato Kering Eyewear a un +18% di fatturato (600 milioni dopo soli 4 anni dal lancio) con Cartier e Saint Laurent sugli scudi e il successo del lancio di Balenciaga e Montblanc.

