Il lavoro c'è, i lavoratori molto meno

IL PROBLEMAVENEZIA (m.cr.) Reperire mano d'opera all'altezza delle nuove sfide del lavoro è sempre più difficile. Secondo uno studio presentato ieri, l'anno scorso il Nordest ha avuto difficoltà a trovare oltre 56mila lavoratori under 30. A livello territoriale, secondo l'ufficio studi della Confartigianato, in 15 regioni italiane su 19 la quota di entrate di difficile reperimento è più alta nel caso dei giovani, con i valori più elevati per Friuli-Venezia Giulia con il 37,1% (11.590), Trentino-Alto Adige con il 34,2%, Umbria con il...