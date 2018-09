Il gruppo vicentino Forgital offre 13,5 milioni per rilevare la Melegatti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALIMENTAREVERONA E Verona tifa per il nuovo cavaliere bianco che vuol salvare la storica azienda di pandori Melegatti. Ieri, con una nota congiunta, sono stati i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil dei lavoratori dell'azienda dolciaria scaligera ad applaudire all'offerta avanzata dal gruppo vicentino Forgital, realtà industriale specializzata nei componenti per motori di aerei, satelliti e razzi spaziali, che ha presentato al Tribunale di Verona una proposta d'acquisto per 13,5 milioni di euro. Un'offerta che, avanzata da un manager...