Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA SVOLTAVENEZIA La vicentina Deroma passa al fondo di investimento anglo-norvegese Njord Partners Llp.Il gruppo che produce vasi di terracotta, dichiarato insolvente nel 2015 dal Tribunale di Vicenza ed ammesso alla procedura di amministrazione straordinaria, è stato acquisito da Njord Partners Llp, fondo con focus specifico su investimenti in imprese europee e già presente in Italia per aver acquisito Lanificio Fratelli Cerruti e...