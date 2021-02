MODA

VENEZIA (m.cr.) Il gruppo Otb di Renzo Rosso chiude il 2020 con 1.317 milioni di fatturato aggregato e 1,238 miliardi di netto, in calo del 14% su un 2019 che aveva visto una crescita del 6,5%. Brilla la controllata nell'alta moda Maison Margiela, in miglioramento del 20% in tutte le aree geografiche e canali. Migliora la posizione finanziaria netta, ebita e utile positivo. Confermati gli obiettivi di crescita organica previsti, possibile un allargamento dell'attuale perimetro societario anche attraverso nuove operazioni sul mercato.

ONLINE

A livello di gruppo, le vendite online di Otb hanno visto una decisa crescita di oltre il 26% nei canali diretti. Diesel ha visto le vendite dell'e-commerce diretto attestarsi al 13,3% del volume d'affari complessivo (7,9% NEL 2019). Il peso dell'online, considerando anche le vendite indirette, rappresenta ormai più del 24% del business totale di Diesel.

Nonostante il Covid, la posizione finanziaria netta del gruppo (esclusi gli effetti Ifrs16) rimane positiva ed è migliorata, attestandosi a quota 175 milioni rispetto ai 124 del 2019, anche tenendo conto di investimenti in crescita. L'Ebitda del gruppo è stato di 176 milioni, l'Ebit è positivo per 13,5 milioni (17,7 milioni nel 2019), al netto di accantonamenti straordinari e non ricorrenti per 21,1 milioni, senza i quali ammonterebbe a 34,6 milioni. Quello di Only The Brave è un ecosistema resiliente che gioca su diversi marchi e un'innovazione che l'emergenza Covid ha spinto al massimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA