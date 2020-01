Il gruppo Fiorini compra Sile Caldaie

L'OPERAZIONE

TREVISO Il gruppo Fiorini prende Sile Caldaie. L'azienda milanese Heizer Gas, del gruppo romagnolo Fiorini Industries, ha acquisito la Società trevigiana Sile Caldaie, per un valore di quasi 2 milioni. La sottoscrizione dell'operazione è avvenuta ieri a Treviso.

Heizer Gas, attiva da oltre 50 anni nella produzione di scaldabagni industriali a gas ed elettrici, è una società controllata dal gruppo Fiorini Industries di Forlì, il quale conta 180 dipendenti ed un fatturato consolidato nel 2019 di 28 milioni. Da oltre 40 anni il gruppo Fiorini, con uno stabilimento produttivo a Forlì e sedi operative in Lombardia e Veneto, è attivo nel settore Hvac e delle tecnologie dei processi industriali, con clienti in oltre 40 paesi nel mondo e primo produttore in Europa di sistemi idronici per impianti di riscaldamento e condizionamento. Sile Caldaie, con 30 dipendenti ed un fatturato nel 2019 di 6 milioni, è attiva da 75 anni a Casier (Treviso) nella produzione di caldaie, generatori di vapore, bollitori, autoclavi e serbatoi a pressione per l'industria, oltre ai sistemi di riscaldamento residenziali.

IL RILANCIO

Il rilancio di Sile Caldaie da parte del gruppo Fiorini passerà sia attraverso i nuovi investimenti produttivi ed occupazionali, sia tramite la conservazione e la valorizzazione del sito industriale di Casier, con l'obiettivo di realizzare una sinergia tecnologica e produttiva tra lo stabilimento di Forlì e quello Veneto. Con l'acquisizione di Sile termina dopo un anno e mezzo l'esercizio provvisorio dell'azienda decretato dal Tribunale di Treviso il 15 ottobre 2018. Per garantire la continuità aziendale sarà l'architetto trevigiano Luigi Secco a guidare lo stabilimento di Casier, mentre la gestione sarà affidata ad un cda del nuovo proprietario.

