Il gruppo Fila disegna il futuro e compra l'americana Pacon

L'ACQUISIZIONEVENEZIA Le matite Fila disegnano un nuovo capitolo della loro crescita e il titolo vola in Borsa: + 6,11%.Il gruppo italiano ha stipulato un accordo per l'acquisizione, attraverso la controllata Dixon Ticonderoga, dell'americana Pacon Holding Company per un enterprise value di 325 milioni di dollari oltre a 15 milioni di benefici fiscali e pertanto - indica una nota della società - per un corrispettivo totale per cassa di 340 milioni. Pacon, fondata nel 1951, è tra i principali operatori nel mercato statunitense dei prodotti...