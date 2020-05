RISULTATI

ROMA Il gruppo Enel si salva dal ciclone coronavirus nel primo trimestre, ma conferma anche gli obiettivi e la rotta sul dividendo per il 2020. La vendita di energia elettrica è un business che tira anche in tempi di recessione, si sa. Ma è stato anche il suo modello integrato, la diversificazione geografica e la solidità finanziaria a mettere al riparo i conti del primo trimestre del gruppo guidato da Francesco Starace nonostante il lockdown che ha congelato l'attività dell'intera economia nell'ultima parte del trimestre. Così Enel ha chiuso i tre mesi con un risultato netto del gruppo pari a 1,247 miliardi (- 0,7%) e un utile netto ordinario di 1,281 miliardi (+ 10,5%). I ricavi sono stati pari a 19,985 miliardi (- 12,2%). Con le vendite di energia elettrica quota 77,7 Terawattora (- 5,6%). Mentre l'Ebitda dei primi tre mesi ammonta a 4.708 milioni (+ 3,5%), con l'Ebitda ordinario a 4.741 milioni (+ 6,4%) al netto delle partite straordinarie. Qualche numero è anche oltre le previsioni medie degli analisti.

Gli effetti finanziari legati alla crisi del Covid 19 sono stati «limitati», ha infatti, spiegato ieri nel corso della conference call il cfo, Alberto De Paoli: «Il modello integrato del gruppo ha offerto una protezione operativa». Ma promette bene anche per i prossimi mesi. I «risultati finanziari solidi» e che il robusto stato patrimoniale, ha precisato De Paoli, permette di «affrontare anche lo scenario più volatile come quello visto negli ultimi due mesi». Non solo. «Le prime azioni adottate dal management sosterranno la continuità del business dopo il lockdown fino a dicembre». Attualmente sono 37.500 i dipendenti (pari al 55%) che stanno lavorando da remoto, con un «immutato livello di efficienza». Inoltre, nell'ambito dell'iniziativa della Banca delle ferie, i dipendenti hanno donato 20.999 giorni e l'azienda 29.700 (mentre il top management donerà il 15% della remunerazione di quest'anno). Una rotta a prova di crisi permessa anche dal livello di digitalizzazione raggiunto, spiega la società, che «garantisce la continuità delle attività operative con lo stesso livello di servizio». Di qui la promessa: il dividendo di luglio non è a rischio», ha precisato De Paoli, politica sulle cedole «confermata anche per il 2020».

GIÙ I RICAVI MA ANCHE I COSTI

In particolare l'incremento dell'Ebitda è guidato dai «migliori risultati della Generazione Termoelettrica e Trading, dal maggiore apporto produttivo di Enel Green Power e dagli effetti derivanti dal rinnovo del V Accordo Quadro sul Lavoro in Endesa in Spagna che hanno più che compensato il negativo andamento dei cambi in America Latina». Mentre l'Ebit è salito a 3.109 milioni di euro (+4,3%). A spiegare l'incremento dell'utile netto ordinario è «il miglior risultato della gestione operativa ordinaria». La variazione negativa dei ricavi (che non includono partite straordinarie, a differenza di quelli del 2019), invece, «è principalmente attribuibile ai minori volumi delle vendite di energia elettrica in Italia e Spagna e di gas in Spagna, alle attività di Generazione Termoelettrica e Trading in Italia per le minori attività di trading e per gli effetti connessi all'applicazione delle interpretazioni dell'IFRIC, nonché all'effetto cambi negativo in particolare in Brasile, Cile e Colombia». L'indebitamento finanziario netto? Sale a 47.097 milioni (+ 4,3%) anche per effetto degli investimenti, che non si sono fermati.

Roberta Amoruso

