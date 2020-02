METALMECCANICO

PORDENONE La Maca Engineering di San Quirino (Pordenone) è stata acquisita dal gruppo Arol, che conta già tre stabilimenti nelle province di Asti, Reggio Emilia e Mantova. Il gruppo piemontese sale così a 100 milioni di fatturato e oltre 600 addetti.

L'Arol closure system di Canelli (Asti), azienda che da 40 anni si occupa di progettazione, produzione e distribuzione di sistemi di chiusura, alimentazione e orientamento tappi ha acquisito la società friulana (40 dipendenti) specializzata nella costruzione di macchine e linee automatiche per la produzione e l'assemblaggio di capsule e chiusure in alluminio e plastica. «Il gruppo - spiega l'Ad di Arol Group Alberto Cirio - conferma il proprio progetto industriale e la propria strategia, che ha l'obiettivo di espandere l'offerta di macchine ad alto contenuto tecnologico».

NUOVO SVILUPPO

«Questa collaborazione - aggiunge nella nota ufficiale l'Ad di Maca Engeneering, Andrea Marchioro - ci consentirà di accelerare nell'innovazione e nello sviluppo dei nostri prodotti e servizi, potendo contare sull'esperienza delle aziende del gruppo Arol e su un incredibile team di R&D che ha saputo cogliere appieno l'esigenza di integrazione dei macchinari nelle smart factories di ultima generazione». Fondata nel 1987, Maca Engineering è specializzata nella costruzione e fornitura di macchine e linee automatiche per la produzione e l'assemblaggio di capsule e chiusure in alluminio e plastica: presse automatiche, macchine rotative di allungamento, bordatrici e inseritrici. Il punto di forza dell'azienda, consolidato nei suoi 33 anni di attività, consiste in una forte propensione all'innovazione di macchinari sempre più affidabili, anche attraverso una costante semplificazione del loro aspetto operativo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA