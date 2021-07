Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'INCHIESTAROMA In ballo ci sono quasi cinquanta milioni di euro. Soldi che lo Stato, tramite l'Amministrazione autonoma dei Monopoli, reclama come suoi. Dall'altra i concessionari di due dei più popolari giochi pubblici, il Gratta&Vinci e il Superenalotto, che hanno ingaggiato un braccio di ferro con lo Stato per trattenerli sui loro conti correnti pur non avendone, secondo alcune interpretazioni autorevoli, la titolarità.Per capire la...