IL FOCUSROMA Non più solo obiettivi. Ora la spinta alle fonti rinnovabili sembra davvero aver messo la marcia giusta. Sono oltre 50 i progetti, tra eolico e fotovoltaico, di fatto già sbloccati, o a un passo da qui, per mano del governo Draghi. Si tratta in alcuni casi di progetti congelati da due anni e mezzo per lo più dallo stop delle sovrintendenze locali. La maggior parte nel Lazio (40 su 42 congelati), ma anche in Toscana e Umbria....