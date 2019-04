Il governo spera nel Pil da giugno il dossier Iva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCENARIOROMA La conferma del rating da parte di Standard&Poor's era attesa. Così come note sono, sia al presidente del Consiglio Giuseppe Conte che al ministro dell'Economia Giovanni Tria, le debolezze della nostra economia. Prima di rientrare da Pechino, Conte ha commentato in maniera molto sobria il report della società di rating americana. «Dovremo migliorare, ma per ora va bene così», la riflessione del premier che la dice lunga sul clima di incertezza che si respira a palazzo Chigi in attesa di capire se il primo trimestre...