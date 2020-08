IL GIUDIZIO

ROMA Finché l'accordo con il governo non sarà firmato, «rimane un rischio al ribasso dei rating del gruppo Atlantia-Aspi. Ma la prospettiva di una transazione sulla concessione, avvertono gli analisti di S&P, fa intravedere un «outlook in evoluzione» e cioè un segnale che «potremmo intraprendere un'azione di rating positiva su Atlantia, Aspi, e di conseguenza AdR». Una svolta non da poco per il gruppo Aspi ridotto a livello junk dalla prospettiva di una revoca della concessione aperta dal Decreto Milleproroghe. Una promozione del giudizio sul merito di credito potrebbe infatti riaprire le porte del mercato e delle banche per i finanziamenti necessari a sostenere gli investimenti e a permettere il rimborso dei bond in scadenza.

«Il quadro di riferimento del Governo italiano per una proposta di accordo con l'operatore stradale Aspi, annunciato dal Consiglio dei ministri il 15 luglio 2020, e le proposte alternative relative al disinvestimento dal capitale sociale di Aspi presentate dalla controllante Atlantia il 4 agosto, rappresentano un passo positivo verso la risoluzione della controversia sulla concessione Aspi a seguito del crollo del ponte di Genova del 2018», spiega S&P. E ancora: «Il quadro di riferimento per un accordo riduce il rischio di risoluzione della concessione Aspi e potrebbe, se finalizzata secondo le linee attuali, comportare azioni di rating positive su Atlantia e Aspi, in quanto eliminerebbe i rischi di liquidità e legali che una risoluzione potrebbe avere sulle due società», concludono gli analisti.

