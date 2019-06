Il giudice lascia, processo BpVi a rischio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Colpo di scena al processo di Popolare Vicenza: il presidente Lorenzo Miazzi lascia per incompatibilità. Rischiano di essere annullate le testimonianze rese nelle udienze già effettuate, potrebbero allungarsi i tempi del dibattimento spostato in aula bunker a Mestre perché il tribunale berico non era in grado di ospitarlo.Il presidente del tribunale di Vicenza, Alberto Rizzo, ha accolto ieri l'istanza di astensione presentata da Lorenzo Miazzi. Con lo stesso provvedimento, il presidente ha anche nominato a subentrare la...