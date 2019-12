Il futuro dell'Ilva in mano ai giudici

L'ATTESA

ROMA Se il Tribunale del Riesame domani decidesse di accogliere il ricorso dei commissari straordinari di Ilva in as contro lo stop dell'altoforno 2 del siderurgico di Taranto, non sarebbe la prima volta. Lo ha già fatto a settembre scorso scongiurando uno spegnimento le cui procedure erano già state avviate. In quell'occasione il Riesame considerò i passi avanti sulla sicurezza dell'impianto eseguiti (termocamera per controllare a distanza la temperatura della ghisa, parziale automazione e conseguente impiego di un minor numero di operatori sul campo di colata) e concesse altri tre mesi per proseguire negli interventi prescritti dopo che, nel giugno 2015, l'impianto fu sequestrato in seguito all'incidente che provocò la morte dell'operaio Alessandro Morricella. Non sarebbe la prima volta, e a questa speranza si aggrappano tutti quelli che tifano affinché l'altoforno sia salvato in «extremis». Compresi i sindacati che temono, proprio a causa dello spegnimento, migliaia di nuovi cassintegrati.

Ma a pensarci bene il fatto che il Riesame già in passato abbia concesso la facoltà d'uso dell'altoforno (che è comunque sotto sequestro) dando tempo ai commissari straordinari di ottemperare alle prescrizioni della magistratura, forse non aiuta. Di tempo, a questo punto, come ha fatto notare il giudice Francesco Maccagnano che ha disposto lo spegnimento dell'Afo2, ne è passato pure troppo. E i commissari (ai quali spetta mettere in sicurezza l'impianto, visto che ArcelorMittal ha iniziato a gestire la fabbrica due anni e mezzo dopo l'incidente) lo hanno fatto trascorrere quasi invano. A ogni modo l'udienza è fissata per domani, ancora poche ore e si conoscerà la decisione dei giudici. Dopo che il 10 dicembre scorso è stata respinta dal giudice di primo grado la richiesta di mantenere in uso l'impianto, sono iniziate le procedure di spegnimento. Per ragioni di sicurezza in questo momento limpianto sta mantenendo un livello minimo produttivo di 4.800 tonnellate al giorno, ma dall8 gennaio in poi, come spiegato dal custode giudiziario Barbara Valenzano, «le modifiche impiantistiche che saranno implementate non consentiranno la successiva ripresa del normale esercizio dellAfo2». Insomma, adesso si farebbe ancora in tempo a far tornare l'altoforno in marcia. Dopo occorrerebbero molti mesi (6-7) e tanti soldi.

Il fatto è che al destino dell'Afo2 potrebbe essere strettamente legato il destino dell'intera fabbrica. Nelle linee guida del nuovo piano industriale tracciate dal memorandum di intesa di dieci giorni fa, si parla di una produzione a regime (nel 2023) di 8 milioni di tonnellate annue, da realizzare attraverso due altoforni tradizionali a ciclo integrale e due forni elettrici alimentati a preridotto. Prima però che gli altoforni elettrici siano realizzati passeranno anni. E anche l'altoforno 5, il più grande d'Europa, attualmente è ancora spento per ristrutturazione e necessita di un altro anno per riprendere a marciare.

Senza l'Afo2, quindi, nella grande acciaieria di Taranto resterebbero in funzione solo altri due impianti (Afo1 e Afo4) con un'ulteriore riduzione della produzione (al massimo insieme possono arrivare a 3,8 milioni di tonnellate all'anno). «Lo spegnimento dellAfo2 potrebbe portare a gravissime e irreversibili conseguenze produttive e occupazionali. A catena comporterebbe anche le fermate di due cokerie, dell'acciaieria 1, di due colate continue, di un treno nastri e conseguenze sui tubifici» spiega il leader Uilm Rocco Palombella. La prima conseguenza quindi sarebbe la messa in cassa integrazione di migliaia di lavoratori: dagli attuali 1.273 si passerebbe a 3.500. Quasi il triplo. L'azienda lo ha già annunciato, sta solo attendendo la sentenza. Tutto questo senza contare che anche Afo1 e Afo4 presentano profili di rischio tali da poter essere sequestrati da un momento all'altro e che quindi per l'azienda diventerebbe sempre più impellente e necessario il ripristino dello scudo penale. È ovvio quindi che il prosieguo dei negoziati che sta portando avanti il governo per convincere ArcelorMittal a continuare a gestire l'acciaieria ,e che dovrebbero concludersi entro fine gennaio, sarà fortemente condizionato dalla decisione che prenderà domani il Riesame.

Giusy Franzese

